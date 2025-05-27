Руководительница Министерства обороны Чехии попала в ДТП

Авто с главой Министерства обороны Чехии Яной Черноховой во вторник, 27 мая, попало в аварию. Руководительница чешского оборонного ведомства не пострадала.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на портал Novinky, которому информацию подтвердили в полиции и Минобороны Чехии.

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Глава Минобороны Чехии попала в ДТП

Как сообщает издание, ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Праги.

Автомобиль военной полиции двигался с включенными маячками, когда в него врезался другой гражданский автомобиль,

– сообщила Novinky пресс-секретарь пражской полиции Кристина Зелинкова.

В чешской полиции указали, что столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке, в результате чего на около 10 минут было заблокировано движение трамваев.

"Могу подтвердить, что сегодня во второй половине дня автомобиль госпожи министра попал в аварию в центре Праги. Никто из участников не пострадал", – уточнил представитель Минобороны Чехии Давид Шима.

Напомним, в понедельник, 26 мая, автомобиль врезался в толпу болельщиков "Ливерпуля" во время парада, который был посвящен празднованию чемпионства команды в Премьер-лиге. По последним данным, пострадали почти 50 человек.