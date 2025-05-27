Про це пише 24 Канал з посиланням на порталу Novinky, якому інформацію підтвердили в поліції та Міноборони Чехії.

Дивіться також У Львові зіткнулися два автомобілі, один з них наїхав на 21-річну дівчину: вона у важкому стані

Глава Міноборони Чехії потрапила у ДТП

Як повідомляє видання, ДТП за участю двох автомобілів сталося у центрі Праги.

Автомобіль військової поліції рухався з увімкненими маячками, коли в нього врізався інший цивільний автомобіль,

– повідомила Novinky речниця празької поліції Крістіна Зелінкова.

В чеській поліції вказали, що зіткнення двох автомобілів сталося на перехресті, внаслідок чого на близько 10 хвилин було заблоковано рух трамваїв.

"Можу підтвердити, що сьогодні в другій половині дня автомобіль пані міністра потрапив в аварію в центрі Праги. Ніхто з учасників не постраждав", – уточнив речник Міноборони Чехії Давид Шіма.

Нагадаємо, у понеділок, 26 травня, автомобіль врізався в натовп уболівальників "Ліверпуля" під час параду, який був присвячений святкуванню чемпіонства команди в Прем'єр-лізі. За останніми даними, постраждали майже 50 людей.