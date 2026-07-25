Об этом пишет Reuters.

Что известно о предложении итальянского министра Федорову?

По словам Крозетто, он связался с Федоровым и пригласил его приехать в Рим.

Я позвонил ему на следующий день после освобождения и сказал: - Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной советником?

– рассказал итальянский министр.

Крозетто отметил, что Федоров был тронут этим предложением и воспринял его как проявление уважения и дружбы.

Глава Минобороны Италии также высоко оценил роль украинского эксминистра в развитии военных технологий. По его словам, Федоров стал одним из тех, кто "полностью переписал правила игры на поле боя", помог Украине эффективно использовать новые технологии, в частности беспилотные системы, и внедрять реформы в оборонном секторе.

Напомним, Михаил Федоров отказался от всех вариантов должностей, предложенных ему президентом Владимиром Зеленским, в том числе от кресла вице-премьер-министра по военным инновациям. Он подчеркнул, что согласен вернуться во власть только на должность министра обороны, поскольку только она – вместе с должностями президента и главнокомандующего ВСУ – дает реальные полномочия для влияния на ход войны, борьбы с коррупцией в закупках, проведения реформ и реализации его плана по принуждению России к миру.

В свою очередь Владимир Зеленский подтвердил факт предложений и отметил, что рассчитывал на опыт Федорова для ежедневной координации военных инноваций с руководством армии и государства.