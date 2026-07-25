Про це пише Reuters.

Що відомо про пропозицію італійського міністра Федорову?

За словами Крозетто, він зв'язався з Федоровим та запросив його приїхати до Рима.

Я подзвонив йому наступного дня після звільнення і сказав: Коли ти хочеш приїхати до Рима і працювати зі мною радником?

– розповів італійський міністр.

Крозетто зазначив, що Федоров був зворушений цією пропозицією та сприйняв її як прояв поваги й дружби.

Глава Міноборони Італії також високо оцінив роль українського ексміністра у розвитку військових технологій. За його словами, Федоров став одним із тих, хто "повністю переписав правила гри на полі бою", допомігши Україні ефективно використовувати нові технології, зокрема безпілотні системи, та впроваджувати реформи в оборонному секторі.

Нагадаємо, Михайло Федоров відмовився від усіх варіантів посад, запропонованих йому президентом Володимиром Зеленським, зокрема від крісла віцепрем'єр-міністра з військових інновацій. Він наголосив, що згоден повернутися у владу лише на посаду міністра оборони, оскільки тільки вона – разом із посадами президента та головнокомандувача ЗСУ – дає реальні повноваження для впливу на перебіг війни, боротьби з корупцією в закупівлях, проведення реформ та реалізації його плану з примусу Росії до миру.

Своєю чергою Володимир Зеленський підтвердив факт пропозицій і зазначив, що розраховував на досвід Федорова для щоденної координації військових інновацій із керівництвом армії та держави.