Об этом пишет экс-редактор издания "Экономическая правда" Сергей Лямец, ссылаясь на собственные источники, передает 24 Канал.

Что произошло?

11 июня 2025 года Кабинет министров утвердил присоединение Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко (педагогического) к Подольскому государственному университету (аграрному). На этой основе была создана ликвидационная комиссия, педуниверситет получил статус заведения, прекращающего деятельность.

Это очень похоже на последнюю стадию банкротства, когда ход событий стал необратимым,

– отмечает автор.

Однако уже 19 августа министр образования Оксен Лисовой предложил противоположное решение: присоединить аграрный университет к педагогическому, а предыдущее отменить как "нереализованное".

Источники отмечают, что статус "нереализованное" не соответствует фактическому положению вещей, поскольку процесс ликвидации педуниверситета уже начался, с материальными последствиями на миллионы гривен.

Фарш уже начали проворачивать, и превратить его обратно – это очень ошибочное решение,

– говорится в тексте.

Эксперт убежден, могут возникнуть вопросы относительно убытков, нанесенных государству. Главной виновницей может стать премьер-министр Юлия Свириденко.

Также, по его словам, в случае подписания нового распоряжения премьер-министр рискует попасть под антикоррупционное расследование. Ключевым является вопрос земельного банка. Подольский государственный университет владеет 17,8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 234 объектами недвижимости на 185 тысяч квадратных метров.

Согласно мнению эксперта, если аграрный присоединят к педагогическому, университет будет ликвидирован, и он потеряет право постоянного пользования землей. 17,8 тысяч гектаров могут выйти в "свободный оборот". Также будет потерян контроль над 5,8 гектара земли в центре Каменца-Подольского (ботанический сад), что вернется в распоряжение общины.

По данным источников автора, требование об изменении конфигурации выдвинул местный депутат от "Слуги народа" Игорь Марчук, бывший выпускник аграрного университета. К этому условию прислушиваются из-за предстоящего голосования Верховной Рады по мирному соглашению с Россией.

Для его ратификации власти понадобятся голоса мажоритарщиков, ведь поддержки "списочников" и бывших депутатов ОПЗЖ может оказаться недостаточно. Поэтому действующая власть может искать голоса, предлагая им определенные вознаграждения.

Через решение правительства кто-то кого-то мотивирует к чему-то. Раздают подарки. То есть, за лояльность народного депутата сегодня можно заплатить вот таким решением,

– заключает автор.

По мнению его источников, это прямое основание для антикоррупционного расследования. Они предполагают, что НАБУ может фиксировать соответствующие переговоры с мажоритарщиками, не только с Игорем Марчуком.

По мнению автора, если информация источников подтвердится, это станет примером коррупции на самом высоком уровне власти, когда через правительственные решения происходит "покупка" политической лояльности, а государственные активы становятся разменной монетой в большой политической игре.