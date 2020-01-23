Министр финансов США резко отреагировал на заявления Греты Тунберг

Министр финансов США Стивен Мнучин посоветовал 17-летней экоактивистке Грете Тунберг перед тем, как читать лекции мировым лидерам, поучить основы экономики в колледже.

По информации издания "Голос Америки", об этом он заявил во время Всемирного экономического форума отвечая на вопрос, стоит ли Америке прислушиваться к призывам Тунберг.

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"После того, как она изучит экономику в колледже, она может вернуться и нам объяснить", – подчеркнул Мнучин.

Он пояснил, что вопрос окружающей среды является сложным, приведя пример с электроавтомобиля. По его словам, их считают менее вредными для природы, однако, батареи, которые используют электромобили, имеют негативное влияние на экологию.

Что сказала Грета Тунберг в Давосе?Во время экономического форума в Давосе одна из самых известных экоактивисток призвала политиков и представителей бизнес-элиты приложить больше усилий для защиты климата. И обвинила присутствующих в том, что им, мол, не хватает времени на решение климатических угроз. Кроме этого, она выдвинула мировым лидерам три требования по сохранению планеты от последствий глобального потепления.

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