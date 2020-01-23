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      Міністр фінансів США різко відреагував на заяви Грети Тунберг

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      Міністр фінансів США різко відреагував на заяви Грети Тунберг / Колаж 24 каналу

      Міністр фінансів США Стівен Мнучин порадив 17-річній екоактивістці Греті Тунберг перед тим, як читати лекції світовим лідерам, повчити основи економіки у коледжі.

      За інформацією видання "Голос Америки", про це він заявив під час Всесвітнього економічного форуму відповідаючи на запитання, чи варто Америці дослухатися до закликів Тунберг.

      До слова: Трамп у Давосі назвав екоактивістів пророками приреченості

      "Після того, як вона вивчить економіку у коледжі, вона може повернутись і нам пояснити", – наголосив Мнучин.

      Він пояснив, що питання навколишнього середовища є складним, навівши приклад з електроавтомобілями. За його словами, їх вважають менш шкідливими для природи, однак, батареї, які використовують електромобілі, мають негативний вплив на екологію.

      Що сказала Грета Тунберг у Давосі? Під час економічний форум у Давосі одна з найвідоміших екоактивісток закликала політиків та представників бізнес-еліти докласти більше зусиль до захисту клімату. І звинуватила присутніх у тому, що їм, мовляв, не вистачає часу на вирішення кліматичних загроз. Окрім цього, вона висунула світовим лідерам три вимоги щодо збереження планети від наслідків глобального потепління.

      Грета Тунберг звернулася до бізнес-еліти у Давосі: відео

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Давос 2020 Грета Тунберг Новини США Екологія
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