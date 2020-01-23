Міністр фінансів США різко відреагував на заяви Грети Тунберг

Міністр фінансів США Стівен Мнучин порадив 17-річній екоактивістці Греті Тунберг перед тим, як читати лекції світовим лідерам, повчити основи економіки у коледжі.

За інформацією видання "Голос Америки", про це він заявив під час Всесвітнього економічного форуму відповідаючи на запитання, чи варто Америці дослухатися до закликів Тунберг.

До слова: Трамп у Давосі назвав екоактивістів пророками приреченості

"Після того, як вона вивчить економіку у коледжі, вона може повернутись і нам пояснити", – наголосив Мнучин.

Він пояснив, що питання навколишнього середовища є складним, навівши приклад з електроавтомобілями. За його словами, їх вважають менш шкідливими для природи, однак, батареї, які використовують електромобілі, мають негативний вплив на екологію.

Що сказала Грета Тунберг у Давосі? Під час економічний форум у Давосі одна з найвідоміших екоактивісток закликала політиків та представників бізнес-еліти докласти більше зусиль до захисту клімату. І звинуватила присутніх у тому, що їм, мовляв, не вистачає часу на вирішення кліматичних загроз. Окрім цього, вона висунула світовим лідерам три вимоги щодо збереження планети від наслідків глобального потепління.

Грета Тунберг звернулася до бізнес-еліти у Давосі: відео