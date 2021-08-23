Министра культуры порадовали очереди к оригиналу Конституции Пилипа Орлика

24 августа 2021 Украина отмечает 30 годовщину своей Независимости. Среди приуроченных к этой дате мероприятий – историческая выставка в заповеднике "София Киевская".

Главным ее экспонатом является оригинальная Конституция Пилипа Орлика. Документ в условиях максимальной безопасности доставили из Швеции, а переговоры об этом шли долгих 13 лет.

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Ткаченко показал очереди желающих увидеть Конституцию Пилипа Орлика

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 22 августа показал в своем телеграме фото, на которых изображены очереди из желающих посетить выставку в "Софии Киевской".



Очередь к Конституции Пилипа Орлика в "Софии Киевской" / Фото из телеграма Ткаченко

Напомним, выставка в заповеднике "София Киевская" называется "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII – XVIII веков". Приурочена она к празднованию 30 годовщины Независимости нашего государства.

А это очередь на выставку в Софии Киевской. Ту самую, где все желающие впервые смогут увидеть латиноязычную Конституцию Пилипа Орлика в Украине. Такая динамика желающих на нее взглянуть – не может не радовать,

– написал Александр Ткаченко.

К слову, на выставке у каждого экспоната можно считывать QR-код, который дает доступ к подробной информации о нем. Причем не только на украинском, но и на английском, шведском и языке жестов.



Министр считает, что такое количество желающих увидеть экспонаты не может не радовать / Фото из телеграма Ткаченко

Сама выставка продлится до 14 ноября – так что увидеть все экспонаты вместе с Конституцией Пилипа Орлика могут успеть все желающие.

Текст публикации Александра Ткаченко:

А это очередь на выставку "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII – XVIII веков" в Софии Киевской.

Ту самую, где в ее экспозиции – все желающие впервые (!) смогут увидеть латиноязычную Конституцию Пилипа Орлика в Украине. Ту самую, которая считается одной из первых конституций Европы.

И хотя выставка продлится до 14 ноября 2021, такая динамика желающих на нее взглянуть – не может не радовать.

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