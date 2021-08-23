Головним її експонатом є оригінальна Конституція Пилипа Орлика. Документ в умовах максимальної безпеки доправили зі Швеції, а перемовини щодо цього тривали довгі 13 років.

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Ткаченко показав черги охочих побачити Конституцію Пилипа Орлика

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 22 серпня показав у своєму телеграмі фото, на яких зображено черги з охочих відвідати виставку у "Софії Київській".



Черга до Конституції Пилипа Орлика у "Софії Київській" / Фото з телеграму Ткаченка

Нагадаємо, виставка у заповіднику "Софія Київська" називається "Раритети Української козацької держави – Гетьманщини XVII – XVIII століть". Приурочена вона до святкування 30 річниці Незалежності нашої держави.

А це черга на виставку у Софії Київській. Ту саму, де усі охочі вперше зможуть побачити латиномовну Конституцію Пилипа Орлика в Україні. Така динаміка охочих на неї завітати – не може не тішити,

– написав Олександр Ткаченко.

До слова, на виставці біля кожного експоната можна зчитувати QR-код, який дає доступ до детальної інформації про нього. Причому не тільки українською, а й англійською, шведською та мовою жестів.



Міністр вважає, що така кількість охочих побачити експонати не може не тішити / Фото з телеграму Ткаченка

Сама виставка триватиме до 14 листопада – тож побачити усі експонати разом із Конституцією Пилипа Орлика мають змогу встигнути всі охочі.

Текст публікації Олександра Ткаченка:

А це черга на виставку "Раритети Української козацької держави – Гетьманщини XVII – XVIII століть" у Софії Київській.

Ту саму, де на її експозиції – усі охочі вперше (!) зможуть побачити латиномовну Конституцію Пилипа Орлика в Україні. Ту саму, що вважається однією з перших конституцій Європи.

І хоч виставка триватиме до 14 листопада 2021 року, така динаміка охочих на неї завітати – не може не тішити.

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