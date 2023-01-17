Писториус станет новым министром обороны Германии: Шольц подтвердил
Источник:правительство Германии
Министерство обороны Германии возглавит Борис Писториус. Его назначит немецкий канцлер Олаф Шольц.
Так, его предшественница Кристин Ламбрехт перед тем подала в отставку. Известно, что уже 19 января Шольц предоставит Писториусу свидетельство о назначении. После этого политик присягнет в немецком Бундестаге.
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Что о Писториусе говорит Шольц
Канцлер приветствовал назначение Писториуса и назвал его опытным политиком. По его словам, тот имеет административный опыт и много лет занимается политикой безопасности.
Именно тот человек, который должен возглавить Бундесвер в этот поворотный момент,
– подчеркнул Шольц.
Когда Ламбрехт подала в отставку, Шольц проконсультировался с руководством партии и парламентской группы СДПГ и решил назначить Писториуса.
Кто такой Борис Писториус
- Писториус – министр внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года.
- Кроме того, он является членом земельного парламента в Ганновере с 2017 года.
- С 2006 по 2013 он был бургомистром немецкого города Оснабрюк.
Почему Ламбрехт ушла в отставку
Политик подала в отставку 16 января, ее заявление сразу принял Шольц. Ламбрехт объяснила, что многомесячное внимание СМИ к ней не позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии.
Далее добавила, что труд военных и многих мотивированных людей в этой сфере должен быть на первом плане.