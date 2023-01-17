Так, його попередниця Крістін Ламбрехт перед тим подала у відставку. Відомо, що вже 19 січня Шольц надасть Пісторіусу свідоцтво про призначення. Після цього політик присягне в німецькому Бундестазі.

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Що про Пісторіуса говорить Шольц

Канцлер привітав призначення Пісторіуса та назвав його досвідченим політиком. За його словами, той має адміністративний досвід та багато років займається безпековою політикою.

Саме та людина, яка має очолити Бундесвер у цей поворотний момент,

– наголосив Шольц.

Коли Ламбрехт подала у відтавку, Шольц проконсультувався з керівництвом партії та парламентської групи СДПН та вирішив призначити Пісторіуса.

Хто такий Борис Пісторіус

Пісторіус – міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії з 2013 року.

Крім того, він є членом земельного парламенту у Ганновері з 2017 року.

З 2006 по 2013 рік він був бургомістром німецького міста Оснабрюк.

Чому Ламбрехт пішла у відставку

Політикиня подала у відставку 16 січня, її заяву одразу прийняв Шольц. Ламбрехт пояснила, що багатомісячна увага ЗМІ до неї не дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини.

Далі додала, що праця військових і багатьох вмотивованих людей у цій сфері мають бути на першому плані.