Министры обороны Беларуси и России встретились в Минске: Шойгу подозрительно хромал

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Минск, чтобы встретиться с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Приспешники диктаторов, вероятно, обсуждали и войну в Украине.

Так, помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству полковник Валерий Ревенко сообщил о факте встречи политиков.

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А также то, что министры оборонных ведомств обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств.

Министры обсудили "опасность"

Ранее региональная группа войск и сил Беларуси и России "приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства".

Вероятно, встреча прошла в лучших традициях соседей-террористов и обсуждали они опасность, которая повсюду им видится: то со стороны Запада, НАТО, то со стороны Украины.

Шойгу прибыл на встречу не в лучшем состоянии здоровья. Если раньше на разных официальных встречах болезненно выглядел Путин, то на этот раз в этой роли его сменил Шойгу.

Он подозрительно хромал. Возможно, наведывался на передовую к своим воинам, перед встречей, или получил нагоняй от своего наставника за многочисленные поражения. Кто знает, да и возраст уже подходящий.

Шойгу прибыл на встречу в Минск хромая: видео

Кратко о приезде Шойгу и Путина в Минск

Заметим, что встречу анонсировали заранее. В Минск кроме Шойгу прибыл и главный диктатор – Путин, чтобы встретиться с Лукашенко.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на встрече будет возможность обсудить военные вопросы "учитывая турбулентность". Однако очень убеждал, что Путин якобы не намерен принуждать Беларусь к вступлению в войну против Украины.

Интересно, что СМИ сообщили, что борт Путина сопровождал истребитель, поднятый с аэродрома в Барановичах. Кроме того, примерно в это же время с аэродрома в Мачулищах взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ по направлению к национальному аэропорту "Минск"