Министры обороны стран НАТО объявят о передаче Украине тяжелого вооружения и артиллерии

Вечером министры обороны стран Североатлантического Альянса объявят о выделении Украине нового вооружения – в том числе тяжелого и дальнобойного.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что министерства обороны Нато объявят о передаче в Киев тяжелого оружия и дальнобойной артиллерии. Чиновник рассказал об этом на пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран НАТО.

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Вечером минстры планируют объявить о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что НАТО готовит план перевода Вооруженных Сил Украины с постсоветского вооружения на оружие Североатлантического Альянса.

НАТО и война в Украине

Генерал армии США в отставке Уэсли Кларк призвал коллег из НАТО вмешаться в конфликт, разрешенный Россией. Это, по его мнению, единственный способ немедленно прекратить боевые действия.

Бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО Уэсли Кларк считает, что у Альянса есть 2 пути: либо вмешаться в боевые действия, либо объявить о прекращении своей деятельности.

По словам Кларка, вмешательство НАТО зависит от "решительности национальных лидеров". В качестве примера он привел действия НАТО в Югославии. Без формального согласия Совета Безопасности ООН 1999 г. войска НАТО начали операцию в тогдашнем федеративном государстве, где продолжались боевые действия. К ней присоединились военно-морские и военно-воздушные формирования США, Великобритании, Франции и Германии.

Генерал армии США в отставке Филипп Бридлав, командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе 2013-2016 годов, во время своего выступления также отметил, что надеялся на прямое вмешательство Альянса.

Третья встреча "Рамштайна": что известно

Третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины или "Рамштайн-3" состоится в Брюсселе уже 15 июня. Возможно, на нем будут обсуждаться не только вопросы поставки оружия Украине, но и политические аспекты.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что эти встречи превращаются в рутину и направлены на преодоление каких-либо бюрократических препятствий, возникающих после поставки определенного вооружения.

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