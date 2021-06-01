Министры стран НАТО провели совещание в Брюсселе – Голос Америки

Министры иностранных дел и обороны стран НАТО, готовясь к саммиту лидеров стран Альянса 14 июня, провели совещание в Брюсселе. В повестке дня встреч – инициатива НАТО-2030 – стратегия Альянса на следующие 10 лет.

Кроме того, говорилось о ситуации в Афганистане, Беларуси и Украине. После встреч генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стороны договорились увеличить инвестиции в Альянс и начать работу над новой стратегией НАТО.

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Сенаторы США встретились с Тихановской

Делегация американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий встретилась в Литве с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Она приветствовала решение США ввести санкции против нефтяных компаний Беларуси, начиная с 3 июня.

Делегация США проведет встречу с президентом Украины

Из Литвы двухпартийная делегация сенаторов США уже прибыла в Украину, где проведет встречу с президентом, премьер-министром и другими должностными лицами и представителями негосударственных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией в Украине.

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JBS приостановила деятельность из-за кибератаки

Крупнейшая в мире компания-поставщик мяса приостановила деятельность в Северной Америке и Австралии. Это произошло после того, как компания стала объектом кибератаки. JBS расположена в Бразилии и является крупнейшим производителем говядины, а также вторым производителем свинины и мяса птицы в США. По данным JBS, за нападением могут стоять киберпреступники из России.

Июнь объявили месяцем гордости ЛГБТК+

В Белом доме провозгласили июнь месяцем гордости сообщества ЛГБТК+ и обратили внимание на продвижение прав человека в мире. В заявлении Джо Байдена говорится, что США подтверждают обязательство поддерживать достоинство всех людей в мире.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 1 июня: смотрите видео