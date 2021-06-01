Окрім того, мовилося про ситуацію в Афганістані, Білорусі та Україні. Після зустрічей генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сторони домовилися збільшити інвестиції в Альянс та почати роботу над новою стратегією НАТО.

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Сенатори США зустрілись з Тихановською

Делегація американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партій зустрілась у Литві з лідеркою опозиції Білорусі Світланою Тихановською. Вона привітала рішення США ввести санкції проти нафтових компаній Білорусі, починаючи з 3 червня.

Делегація США проведе зустріч з президентом України

З Литви двопартійна делегація сенаторів США вже прибула в Україну, де проведе зустріч із президентом, прем'єр-міністром та іншими посадовцями й представниками недержавних організацій, які займаються боротьбою з корупцією в Україні.

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JBS призупинила діяльність через кібератаку

Найбільша у світі компанія-постачальник м'яса призупинила діяльність у Північній Америці та Австралії. Це сталося після того, як компанія стала об'єктом кібератаки. JBS розташована у Бразилії та є найбільшим виробником яловичини, а також другим виробником свинини й м'яса птиці у США. За даними JBS, за нападом можуть стояти кіберзлочинці з Росії.

Червень оголосили місяцем гордості ЛГБТК+

У Білому домі проголосили червень місяцем гордості спільноти ЛГБТК+ та звернули увагу на просування прав людини у світі. У заяві Джо Байдена мовиться, що США підтверджують зобов'язання підтримувати гідність усіх людей у світі.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 1 червня: дивіться відео