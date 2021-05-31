Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у вівторок, 31 травня.

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Як сказав Столтенберг, Білорусь фактично змусила Північноатлантичний альянс піти на такий крок своїми діями.

Ми постійно оцінюємо заходи безпеки в НАТО. І ми прийняли рішення обмежити доступ для білоруських представників у штаб-квартиру НАТО, враховуючи нашу оцінку заходів безпеки тут,

– заявив він.

Водночас генеральний секретар НАТО не вказав, чи пов'язане рішення альянсу з нещодавнім затриманням білоруського опозиціонера та блогера Романа Протасевича. Однак раніше Столтенберг схвалив введення санкцій проти режиму Лукашенка, а також закликав провести міжнародне розслідування.

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