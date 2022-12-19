Министры внутренних дел Польши и Украины встретятся из-за взрыва в полиции Варшавы
Источник:Мариуш Каминский
В здании полиции Варшавы 14 декабря взорвалось оружие. Накануне его подарили в Украине руководителю польской полиции Ярославу Шимчику.
Из-за инцидента министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отправится в Варшаву. Об этом сообщил 19 декабря руководитель польского МВД Мариуш Каминский.
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"В связи с ситуацией по поводу украинского подарка для генерала Шимчика, глава МВД Монастырский выразил готовность приехать в Польшу и встретиться со мной. Встреча состоится в ближайшее время", – написал Каминский.
В СМИ сообщали, что гранатомет взорвался по неосторожности руководителя полиции Шимчика. Каминский назвал это спекуляциями и призвал прекратить их. Он подчеркнул, что главнокомандующего польской полиции никто не будет увольнять.
Что известно об инциденте
Шимчик получил подарок во время недавнего визита в Украину. Об этом сообщили в польском Министерстве иностранных дел.
Из-за взрыва командир полиции и гражданский работник получили незначительные ранения. Однако Шимчик был госпитализирован.
В связи со взрывом польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить соответствующие объяснения,
– отметили в МИД Польши.
Добавили, что из-за инцидента поврежден потолок в комнате службы безопасности – засекреченном помещении, где хранятся устройства, связанные с обеспечением охраны объектов. Подарок, который взорвался, сделал один из руководителей украинских служб.
С кем виделся Шимчик
- Шимчик рассказал, что ему подарили 2 использованных противотанковых гранатомета.
- По информации журналистов RMF FM, один из них подарил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. Использованное оружие превратили в громкоговоритель. Клименко включал на нем музыку, а украинские чиновники заверили, что там не было взрывчатки.
- Кроме того, польские правоохранители встретились с главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергеем Круком. Его заместитель передал такой же тубус гранатомета, как и Клименко.