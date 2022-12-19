Министры внутренних дел Польши и Украины встретятся из-за взрыва в полиции Варшавы

В здании полиции Варшавы 14 декабря взорвалось оружие. Накануне его подарили в Украине руководителю польской полиции Ярославу Шимчику.

Из-за инцидента министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отправится в Варшаву. Об этом сообщил 19 декабря руководитель польского МВД Мариуш Каминский.

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"В связи с ситуацией по поводу украинского подарка для генерала Шимчика, глава МВД Монастырский выразил готовность приехать в Польшу и встретиться со мной. Встреча состоится в ближайшее время", – написал Каминский.

В СМИ сообщали, что гранатомет взорвался по неосторожности руководителя полиции Шимчика. Каминский назвал это спекуляциями и призвал прекратить их. Он подчеркнул, что главнокомандующего польской полиции никто не будет увольнять.

Что известно об инциденте

Шимчик получил подарок во время недавнего визита в Украину. Об этом сообщили в польском Министерстве иностранных дел.

Из-за взрыва командир полиции и гражданский работник получили незначительные ранения. Однако Шимчик был госпитализирован.

В связи со взрывом польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить соответствующие объяснения,

– отметили в МИД Польши.

Добавили, что из-за инцидента поврежден потолок в комнате службы безопасности – засекреченном помещении, где хранятся устройства, связанные с обеспечением охраны объектов. Подарок, который взорвался, сделал один из руководителей украинских служб.

С кем виделся Шимчик