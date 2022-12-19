Через інцидент міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вирушить до Варшави. Про це повідомив 19 грудня керівник польського МВС Маріуш Камінський.

До теми В приміщенні поліції Варшави вибухнув подарунок, отриманий в Україні: є постраждалі

"У зв’язку з ситуацією щодо українського подарунка для генерала Шимчика, голова МВС Монастирський висловив готовність приїхати до Польщі й зустрітися зі мною. Зустріч відбудеться найближчим часом", – написав Камінський.

У ЗМІ повідомляли, що гранатомет вибухнув через необережність керівника поліції Шимчика. Камінський назвав це спекуляціями й припинити їх. Він наголосив, що головнокомандувача польської поліції ніхто не звільнятиме.

Що відомо про інцидент

Шимчик отримав подарунок під час нещодавнього візиту в Україну. Про це розповіли у польському Міністерстві закордонних справ.

Через вибух командир поліції й цивільний працівник отримали незначні поранення. Проте Шимчика госпіталізували.

У зв'язку з вибухом польська сторона звернулася до української з проханням надати відповідні пояснення, – зазначили в МЗС Польщі.

Додали, що через інцидент пошкоджено стелю в кімнаті служби безпеки – засекреченому приміщенні, де зберігають пристрої, пов'язані із забезпеченням охорони об'єктів. Подарунок, який вибухнув, зробив один із керівників українських служб.

З ким бачився Шимчик