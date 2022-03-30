Минэкономики Украины получит 300 миллионов евро кредита

Минэкономики получит от Франции кредит для финансирования государственного бюджета. Сумма составляет 300 миллионов евро.

Соответствующую информацию обнародовал 29 марта министр экономики Сергей Марченко. Вернуть средства можно более чем за 10 лет.

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Подписал соглашение с Французским агентством развития. Как результат, получим от Франции 300 миллионов евро льготных кредитных средств, с периодом погашения кредита в 15 лет,

– сообщил Марченко.

Добавил, что всю сумму используют, чтобы финансировать госбюджет.

"Я очень благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение", – рассказал министр экономики.

Сергей Марченко пояснил, что эти деньги очень важны, чтобы поддержать стабильность финансовой системы в условиях войны, которую Россия начала против Украины.

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