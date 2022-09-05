Мир снова на грани катастрофы, – Минэнерго об отключении последней линии ЗАЭС

Основная часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, после чего россия снова прибегла к ядерному терроризму. В результате обстрелов последнюю линию, соединявшую ЗАЭС и Украину, отключили. Ремонт линии пока невозможен.

Галущенко назвал путь для обеспечения ядерной безопасности

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он акцентировал на том, что Запорожская АЭС снова обесточена, поскольку возник пожар в результате обстрелов.

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"Последняя линия, которая соединяла ее с энергосистемой Украины – ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная – отключена из-за пожара, возникшего в результате обстрелов", – написал министр в фейсбуке.

Герман Галущенко подчеркнул, что любые ремонты линий сейчас невозможны, поскольку вокруг атомной станции ведутся боевые действия. Министр энергетики подчеркнул, что территорию вокруг ЗАЭС следует демилитаризовать.

Мир снова на грани атомной катастрофы. Декупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь обеспечить ядерную безопасность,

– заявил Галущенко.

Напомним, что российские СМИ опубликовали фото повреждений Запорожской АЭС.

Повреждения на Запорожской АЭС / Фото росСМИ

Повреждения на Запорожской АЭС / Фото росСМИ

Повреждения на Запорожской АЭС / Фото росСМИ

Что известно о миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и какая ситуация на атомной станции

После того, как российские войска захватили Запорожскую АЭС, в августе россия прибегла к ядерному терроризму. Из-за провокации оккупантов впервые произошло обесточивание Запорожской АЭС. В результате вражеских действий уже несколько раз происходило аварийное отключение энергоблоков.

Украина потребовала реакции международного сообщества на цинические действия россии. В итоге ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с ее руководителем Рафаэлем Гросси. Миссия прибыла на ЗАЭС 1 сентября.

После посещения ЗАЭС Гросси говорил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз. В то же время глава МАГАТЭ не сказал, кто именно ее нарушил.

В понедельник, 5 сентября, миссия покинула Запорожскую АЭС : на атомной станции осталось всего два представителя МАГАТЭ.

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