Минэнерго: после падения обломков дрона обесточивалась воздушная линия в Полтавской области

В Полтавской области в результате падения обломков дронов накануне без тока осталась воздушная линия на 35 киловатт. В Министерстве энергетики рассказали, удалось ли стабилизировать ситуацию.

В министерстве заверили, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Власти не планируют применять плановые отключения света.

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Какая ситуация на Полтавщине и в других областях

Из-за падения обломков дрона обесточивалась воздушная линия на 35 киловатт, питающая бытовых потребителей (в Полтавской области – 24 Канал). На утро (21 декабря – 24 Канал) все со светом,

– заверили в министерстве.

Там объяснили, что без света по разным причинам остались люди в 10 областях Украины. А именно:

в Донецкой области – из-за непогоды – 59 населенных пунктов, из-за боевых действий – 137;

в Харьковской области – из-за непогоды 21 населенный пункт (около 11,2 тысячи клиентов), в результате боевых действий – 16,2 тысячи потребителей;

в Днепропетровской области – из-за боевых действий – 5,9 тысячи потребителей, по техническим причинам – 238 абонентов. К утру остается без света 1,7 тысячи точек учета;

в Запорожской области – в результате боевых действий – 63 населенных пункта (ориентировочно 26 тысяч абонентов);

на Черниговщине – в результате боевых действий без света 14 населенных пунктов (то есть 1,2 тысячи потребителей).

Кроме того, в Николаевской области из-за боевых действий без света было 500 потребителей, однако утром 21 декабря им дали электричество.

В Сумской области из-за боевых действий без света остаются 69 населенных пунктов – то есть 5,5 тысячи точек учета. В Херсонской области – из-за войны без света – 45 населенных пунктов, однако в Херсоне подключили к электричеству 134 потребителя, в городе без электричества более 14 тысяч клиентов.

Более того, в одном из районов Хмельницкой области нарушили правила установки газового оборудования, что привело к утечке газа в квартире. С подозрением на отравление газом медики госпитализировали двоих детей. В Житомирской области вследствие несанкционированного вмешательства в систему газоснабжения и попадания воды – без газа люди в многоквартирном доме.

В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергетике