Минюст Грузии оштрафован за распространение видео того, как Саакашвили ест

Минюст Грузии и пенитенциарную службу оштрафовали за распространение видео с Михеилом Саакашвили. На обнародованных кадрах видно, как политик употреблял пищевые добавки.

Кроме того, на видео зафиксировали, как заключенного Саакашвили силой доставляли из реанимобиля в палату тюремной больницы. Минюст оштрафован в соответствии с первым пунктом 44 статьи закона Грузии "О защите персональных данных".

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Служба государственного инспектора Грузии подчеркнула, что на некоторых обнародованных кадрах Саакашвили изображен в частной форме. Кроме того, фотографии, на которых политик принимает пищевые добавки, – это нарушение достоинства человека, объявившего о голодании.

Также нарушением достоинства Саакашвили является видео, как его – обнаженного выше пояса – принудительно ведут в палату.

Минюст должен удалить с фейсбука и всех сайтов все персональные данные Саакашвили, содержащие видео и аудио.

Ясько бьет тревогу из-за состояния Саакашвили

Елизавета Ясько – возлюбленная Саакашвили – бьет тревогу из-за состояния здоровья Саакашвили. Политик рассказала, что в тюрьме ее любимого лечили психотропными препаратами. Саакашвили раньше их не употреблял.

Кроме того, препарат давали политику в больших дозах.

По словам Ясько, выходные были очень тревожными. Политик заявила, что использование таких препаратов – это фармакологические пытки. Это может стать причиной серьезного международного скандала.

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