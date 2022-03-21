Минюст подаст судебный иск о полном запрете ОПЗЖ и остальных пророссийских партий

21 марта 2022 , 17:28
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Источник:

телеграм Ольга Совгиря

Министерство юстиции Украины намерено подать иск о полном запрете деятельности пророссийских партий. Дела будут рассматриваться Окружным административным судом Киева.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. Чиновница обнародовала информацию на своей странице в телеграме.

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По словам Совгири, Минюст планирует подать иски о запрещении деятельности пророссийских партий уже 22 марта. Рассматривается запрет тех партий, которые на днях ранее были определены решением СНБО. В первой инстанции эта категория дел подсудна именно ОАСК.

Напомним, что по решению СНБО временно запрещена деятельность таких пророссийских партий:

  • ОПЗЖ;
  • "Оппозиционный блок";
  • "Партия Шария";
  • "Государство";
  • "Левая оппозиция";
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
  • "Социалистическая партия Украины";
  • "Социалисты";
  • "Наши";
  • "блок Владимира Сальдо".

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Автор: Сергій Зятюк