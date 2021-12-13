Минюст раздает конфискованные иномарки: кто может получить

13 декабря 2021 , 16:55
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Источник:

OpenMarket – СЕТАМ

Исполнительная служба Министерства юстиции отдает 7 конфискованных автомобилей. Иномарки можно получить абсолютно бесплатно.

Заявку на получение определенного авто стоит подать до 29 декабря – 10 января в разных городах Украины. Однако получить транспорт могут только определенные организации и категории.

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Какие автомобили можно получить

Получить помощь от государства могут дети, лишенные родительской опеки; учреждения, в которых воспитываются дети-сироты, детские дома семейного типа, а также:

  • учреждения здравоохранения;
  • военные формирования;
  • приемные семьи.

В частности, отдают автомобили: Renault Clio (1998 года выпуска), Renault Clio (1992 года выпуска), Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска), Skoda Octavia (2000 года выпуска), Fiat Multipa (2000 года выпуска), Оpel Zafira-а (2003 года выпуска) и BMW 528 (1997 года выпуска).

Заметьте! Согласно закону "Об исполнительном производстве", имущество, которое передается безвозмездно, может быть отчуждено только при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. Как известно, бесплатно отдают имущество, которое не смогли реализовать другим способом.

Иномарки: резонансные случаи

  • В Киеве у сотрудника Кабмина угнали недешевое авто прямо возле дома. Утром сотрудник правительства не увидел своей машины на месте, где он ее оставил.
  • На Закарпатье мужчина потерял уникальный MASERATI через "липовое" поручения. Стоимость спорткара оценили в более чем пол миллиона гривен.
  • Народный депутат внесла в электронную декларацию Infiniti QX50 как сельхозтехнику. Внедорожник она приобрела за 212 тысяч гривен. Она сказала, что это случилось из-за сбоя.

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Автор: Роман Стек