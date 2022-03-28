Минюст России добавил Deutsche Welle в реестр СМИ иноагентов

В России признали немецкое издание Deutsche Welle "иностранным агентом". Такое решение приняло министерство юстиции 28 марта.

Теперь в России считают, что издание выполняет функции "иностранного агента". Кстати, в этом списке уже 119 СМИ.

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Напомним, что ранее немецкая газета опубликовала возмутительную статью Оксаны Игнатовой о матери погибшего российского солдата. В ней говорится о том, что россиянин погиб во время штурма аэродрома Гостомеля. Мать военного рассказывает о ненависти к украинцам и отмечает, что у нее нет жалости даже к мирным гражданам.

На этот цинизм отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк отметил, что такая статья – это не свобода слова. Она – оправдание массовых убийств украинцев.