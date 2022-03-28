Тепер у Росії вважають, що видання виконує функції "іноземного агента". До речі, у цьому списку вже є 119 ЗМІ.

До теми Роскомнадзор почав погрожувати російським ЗМІ за інтерв'ю з Зеленським

Нагадаємо, що раніше німецька газетам опублікувала обурливу статтю Оксани Ігнатової про матір загиблого російського солдата. У ній мовиться про те, що росіянин загинув під час штурму аеродрому Гостомеля. Матір військово розповідає про ненависть до українців й наголошує, що не має жалості навіть до мирних громадян.

На цей цинізм відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк зазначив, що така стаття – це не свобода слова. Вона є виправданням масових вбивств українців.