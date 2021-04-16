Министерство юстиции США начало проверять десяток российских компаний, которые могут угрожать национальной безопасности страны. Пока неизвестно, о каких именно компаниях идет речь.

Помощник генерального прокурора Джон Демерс заявил, что следователи будут искать связь между определенной компанией и российскими спецслужбами. Также они будут изучать иностранные компании, имеющие офисы в России.

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По словам Демерса, пока расследование находится на начальной стадии. Однако оно может затянуться на несколько месяцев. Как он отметил, в США приступили к "первому этапу анализа".

Проверка десятка российских компаний также может привести к тому, что данные некоторых из них передадут в Министерство торговли для "дальнейших мер".

Обратите внимание! Джозеф Байден 15 апреля выступил с срочным заявлением в отношении России. Он прокомментировал санкции против Москвы, обострение агрессии по отношению к Украине, а также вмешательство Кремля в выборы в США.

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