Минюст США начал проверку компаний России касательно связи со спецслужбами
Министерство юстиции США начало проверять десяток российских компаний, которые могут угрожать национальной безопасности страны. Пока неизвестно, о каких именно компаниях идет речь.
Источник:Financial Post
Помощник генерального прокурора Джон Демерс заявил, что следователи будут искать связь между определенной компанией и российскими спецслужбами. Также они будут изучать иностранные компании, имеющие офисы в России.
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По словам Демерса, пока расследование находится на начальной стадии. Однако оно может затянуться на несколько месяцев. Как он отметил, в США приступили к "первому этапу анализа".
Проверка десятка российских компаний также может привести к тому, что данные некоторых из них передадут в Министерство торговли для "дальнейших мер".
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Что этому предшествовало
- Соединенные Штаты Америки 15 апреля ввели новые санкции против России. Ограничения ввели из-за вмешательства Кремля в президентские выборы США в 2020 году.
- Кроме этого, из Вашингтона решили выслать 10 российских дипломатов.
- Россия отреагировала на введение санкций, вызвав американского посла на "тяжелый разговор". Также в российском МИД заверили, что реакция Кремля на действия Вашингтона будет неотвратимой.
- НАТО и Европейский Союз поддержали решение США о введении новых ограничений в отношении России.
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