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      Минюст анонсировал появление в Украине классического суда присяжных

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      В 2021 году в Украине может появиться суд присяжных, – Минюст / zib.com.ua

      Заместитель министра юстиции Александр Банчук заявил, что уже в 2021 году в Украине может заработать классический суд присяжных. Для этого министерство уже разработало два соответствующих законопроекта.

      Хотя Конституция закрепляет, что народ Украины участвует в осуществлении правосудия через присяжных, принцип их работы опирается на советскую практику. Об этом заявил Банчук, сообщает Минюст.

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      Нынешний "суд присяжных" в Украине

      В 2012 году, при правлении Виктора Януковича, было "сделано все" для выполнения нормы Конституции о суде присяжных – его "образовали" на базе суда народных заседателей, просто переименовав последний.

      Александр Банчук отмечает, что положения Конституции необходимо полностью реализовать. Мол, недостаточно лишь переименовать суд народных заседателей в суд присяжных.

      В частности, нужно четко разделить, как виновность или невиновность установит суд присяжных, а как юридические решения будет принимать профессиональный судья.

      Законопроекты о формировании суда присяжных

      Законопроекты о создании в Украине настоящего суда присяжных еще в 2019 году Минюст разработал совместно с учеными и правозащитниками. Недавно их зарегистрировали в парламенте.

      Первый проект закона вносит изменения в уже существующий закон о судоустройстве и статусе судей. Он среди прочего призван определить порядок формирования списков присяжных.

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      Однако второй законопроект вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон о реестре избирателей.

      Банчук отметил, что оба законопроекта призваны законодательно гарантировать независимость присяжных от председательствующего судьи, что позволит повысить качество и эффективность работы и усилить состязательность сторон в процессе.

      Пример суда присяжных в России

      Председатель правления экспертной группы "Сова" Михаил Савва отметил, что даже в авторитарной России, где при полном подчинении власти продолжается введение суда присяжных на районном уровне. В частности, по делам, которые не представляют угрозу режиму, например, бытовые убийства.

      Он убежден, что российский кейс суду присяжных важен для Украины. Мол, этот пример показывает, что суд присяжных является инструментом демонстрации обществу справедливости со стороны власти.

      Запрос людей на справедливость очень высокий. Поэтому в России суд присяжных на всех уровнях судебной системы работает на сохранение авторитарного режима. В Украине суд присяжных, которого пока нет, может работать на сохранение демократии,
      – пояснил Михаил Савва.

      Что такое суд присяжных?
      Суд присяжных – это форма вершения правосудия, когда участие в этом процессе принимают непосредственно граждане. На них после клятвы возлагают выполнение задания о вершения правосудия. Впрочем, суд присяжных не исключает участия в процессе в суде.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Верховная Рада Конституция Судьи Министерство юстиции
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