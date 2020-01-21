Мін'юст анонсував появу в Україні класичного суду присяжних

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що вже у 2021 році в Україні може запрацювати класичний суд присяжних. Для цього міністерство вже навіть розробило два відповідних законопроєкти.

Хоча Конституція закріплює, що народ України бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних, принцип їх роботи спирається на радянську практику. Про це заявив Банчук, повідомляє Мін'юст.

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Нинішній "суд присяжних" в Україні

У 2012 році, за правління Віктора Януковича, було "зроблено все" для виконання норми Конституції про суд присяжних – його "утворили" на базі суду народних засідателів, просто перейменшувавши останній.

Олександр Банчук натомість наголошує, що положення Конституції необхідно повністю реалізувати. Мовляв, недостатньо лише перейменувати суд народних засідателів на суд присяжних.

Зокрема, потрібно чітко розділити, як винуватість чи невинуватість встановлюватиме суд присяжних, а як юридичні грішення ухвалюватиме професійний суддя.

Законопроєкти про формування суду присяжних

Законопроєкти про створення в Україні справжнього суду присяжних ще у 2019 році Мін'юст розробив спільно з науковцями та правозахисниками. Нещодавно їх зареєстрували у парламенті.

Перший проєкт закону вносить зміни до вже існуючого закону про судоустрій і статус суддів. Він серед іншого покликаний визначити порядок формування списків присяжних.

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Натомість другий законопроєкт вносить зміни до Кримінально-процесуального кодексу і до закону про реєстр виборців.

Банчук наголосив, що обидва законопроєкти покликані законодавчо гарантувати незалежність присяжних від головуючого судді, що дозволить підвищити якість та ефективність роботи та посилити змагальність сторін у процесі.

Приклад суду присяжних у Росії

Голова правління експертної групи "Сова" Михайло Савва відзначив, що навіть в авторитарній Росії, де при повному підпорядкуванню владі продовжується запровадження суду присяжних на районному рівні. Зокрема, у справах, які не становлять загрозу режиму, наприклад, побутові вбивства.

Він переконаний, що російський кейс суду присяжних важливий для України. Мовляв, цей приклад показує, що суд присяжних є інструментом демонстрації суспільству справедливості зі сторони влади.

Запит людей на справедливість дуже високий. Тому у Росії суд присяжних на всіх рівнях судової системи працює на збереження авторитарного режиму. В Україні суд присяжних, якого поки немає, може працювати на збереження демократії,

– пояснив Михайло Савва.

Що таке суд присяжних?Суд присяжних – це форма вершення правосуддя, коли участь у цьому процесі беруть безпосередньо громадяни. На них після клятви покладають виконання завдання про вершення правосуддя. Втім суд присяжних не виключає участі у процесі суді.