В Минюсте хотят сохранить люстрацию, но сузить механизм ее применения

Денис Малюська выступает за то, чтобы сохранить механизм люстрации в Украине. Однако министр юстиции считает, что сфокусироваться стоит на критически важных персоналиях.

Таким образом, уменьшится сфера применения люстрации. В интервью министр подчеркнул, что в Восточной Европе этот механизм применили после коммунистической эры. Государственные органы очищали от работников спецслужб и коммунистов.

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В Украине история с люстрацией – другая, чем в других странах

У нас другая история была. Опять же, на это обращал внимание Европейский суд по правам человека, потому что в принципе были не только поданы под люстрацию команда Януковича или его близкое окружение, но и многие чиновники среднего звена и опять же коммунисты,

– отметил Малюська.

Министр рассказал, что Суд обратил внимание на то, что, мол, в Киеве поздно начали люстрировать коммунистов. Малюська подчеркнул, что таким образом во время люстрации "перебрали меру".

Надо сфокусироваться на важных персоналиях, – министр

То есть нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения. У нас есть готовый законопроект, чтобы это подкорректировать,

– сказал министр.

Но Малюська заметил: несмотря на то, что документ уже существует, компромисса ни в парламенте, ни среди экспертов нет.

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