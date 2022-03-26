Минкульт предлагает ввести санкции против певцов и актеров, поддерживающих войну

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие публичные лица поддержали наше государство. Впрочем, есть и те, кто открыто заявляет о поддержке военных преступлений Путина.

Так, в Минкульте подготовили новый список из 47 таких лиц – в отношении их должны быть введены санкции. Об этом заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, Кабмин уже получил это предложение, теперь согласовать список должен СНБО и Президент Украины.

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Кто попал в "черный" список

Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем",

– заметил Ткаченко.

Певцы и музыканты:

Николай Басков;

Дмитрий Билан;

Полина Гагарина;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн, он же Джиган;

Лариса Долина;

Сергей Жуков;

Григорий Лепс;

Николай Расторгуев;

Тимур Юнусов, он же Тимати.

Актеры и режиссеры:

Дмитрий Харатьян;

Яна Поплавская;

Дмитрий Певцов;

Никита Михалков;

Владимир Машков;

Марат Башаров.

Кроме того, санкции будут введены в отношении некоторых политиков, пропагандистов и пособников Кремля, а также двух юридических лиц, таких как владельцы спутникового телеканала "Союз" и ООО "8 канал".

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