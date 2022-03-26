Минкульт предлагает ввести санкции против певцов и актеров, поддерживающих войну
Источник:телеграм Александра Ткаченка
С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие публичные лица поддержали наше государство. Впрочем, есть и те, кто открыто заявляет о поддержке военных преступлений Путина.
Так, в Минкульте подготовили новый список из 47 таких лиц – в отношении их должны быть введены санкции. Об этом заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, Кабмин уже получил это предложение, теперь согласовать список должен СНБО и Президент Украины.
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Кто попал в "черный" список
Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем",
– заметил Ткаченко.
Певцы и музыканты:
- Николай Басков;
- Дмитрий Билан;
- Полина Гагарина;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, он же Джиган;
- Лариса Долина;
- Сергей Жуков;
- Григорий Лепс;
- Николай Расторгуев;
- Тимур Юнусов, он же Тимати.
Актеры и режиссеры:
- Дмитрий Харатьян;
- Яна Поплавская;
- Дмитрий Певцов;
- Никита Михалков;
- Владимир Машков;
- Марат Башаров.
Кроме того, санкции будут введены в отношении некоторых политиков, пропагандистов и пособников Кремля, а также двух юридических лиц, таких как владельцы спутникового телеканала "Союз" и ООО "8 канал".
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