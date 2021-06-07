Минкульт просит Раду ввести многомиллионные штрафы за уничтожение памятников культуры

Минкульт просит Верховную Раду повысить штрафы за уничтожение культурных памятников. Сумма может вырасти до 3,4 миллиона гривен.

В Министерство культуры и информационной политики Украины призвали Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты по противодействию хаотичной застройке.

Заметьте Минкульт определился с перечнем объектов, которые попадут под "большую реставрацию"

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил о несовершенстве законодательства в сфере охраны культурного наследия. Это приводит к уничтожению уникальных исторических локаций и памятников культуры.

Сейчас в Украине сложилась такая ситуация, что некоторые застройщики учитывают только собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и местом его размещения. Уменьшить количество таких нарушений можно путем законодательных изменений,

– подчеркнул Ткаченко.

Соответствующие изменения заложили в законопроекты №4561 и №4562. В них говорится об уголовной и ужесточение административной ответственности за преступления в сфере охраны культурного наследия.

Какие изменения предусмотрены

Создание открытого реестра недвижимого культурного наследия.

Запуск специальной системы государственного контроля и надзора в сфере охраны культурного наследия.

Передача отдельных полномочий в сфере охраны культурного наследия органам местного самоуправления.

Как могут вырасти штрафы за разрушение и уничтожение памятников культуры: