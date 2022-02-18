Минкульт таки внес пропагандиста Киселева в "черный" список

Министерство культуры и информационной политики внесло российского телеведущего Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ранее это предлагал Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Да, теперь список пополнился еще одним пропагандистом, поэтому в перечне находятся 209 человек.

Ранее На 8 году войны: пропагандиста Киселева предлагают внести в "черный список" Украины

Члены Нацсовета приняли решение по российскому пропагандисту неделю назад, 10 февраля. Напомнили, что Киселев был в санкционном, но не в "черном списке" Украины.

Что известно о "черном" списке Минкульта

Минкульт создал так называемый "черный список" после российской агрессии, в 2015 году. Туда вносят людей, которые могут угрожать нацбезопасности Украины. В большинстве своем в список заносят российских исполнителей, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали агрессию Москвы.

Перечень Минкульт формирует на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны Украины и СБУ Украины, а также Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию.

Кто такой Дмитрий Киселев

Это один из главных пропагандистов Кремля. Киселев является генеральным директором государственного информационного агентства "Россия сегодня".

В начале 2000 года работал в Украине, но после 2014 года стал автором фейков о нашем государстве. Киселеву принадлежат пропагандистские изречения о "радиоактивном пепле" и "совпадении".

Имеет дачу в оккупированном Крыму – в Коктебеле.

СБУ открыла дело в отношении Киселева по статье о финансировании терроризма. После этого против него были применены санкции.

Может заинтересовать – Рейтинг лживых заявлений России об Украине в 2021 году, VETERANO блог