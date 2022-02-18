Так, тепер список поповнився ще одним пропагандистом, тож загалом у переліку перебувають 209 людей.

Раніше На 8 році війни: пропагандиста Кисельова пропонують внести до "чорного списку" України

Члени Нацради ухвалили рішення щодо російського пропагандиста тиждень тому, 10 лютого. Нагадали, що Кисельов був у санкційному, але не в "чорному списку" України.

Що відомо про "чорний" список Мінкульту

Мінкульт створив так званий "чорний список" після російської агресії, у 2015 році. Туди вносять людей, які можуть загрожувати нацбезпеці України. Здебільшого до переліку відносять російських виконавців, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували агресію Москви.

Перелік Мінкульт формує на підставі звернень Ради нацбезпеки та оборони України та СБУ України, а також Нацради України з питань телебачення та радіомовлення.

Хто такий Дмитро Кисельов

Це один з головних пропагандистів Кремля. Кисельов є генеральним директором державного інформаційного агентства "Росія сьогодні".

На початку 2000 років працював в Україні, але після 2014 став автором фейків про нашу державу. Кисельову належать пропагандистські вислови про "радіоактивний попіл" і "совпадение".

Має дачу в окупованому Криму – у Коктебелі.

СБУ відкрила справу щодо Кисельова за статтею про фінансування тероризму. Після цього проти нього застосували санкції.