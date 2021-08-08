Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что идею Александра Ройтбурда должны воплотить в жизнь.
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Ройтбурд не терял оптимизма
Александр Ткаченко рассказал, что недавно он бывал в Одесском художественном музее, который возглавлял художник. По словам министра, художник, несмотря на болезнь, не терял оптимизма и чувства юмора. Также он не прекращал работать на благо музея.
В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развития и реставрации Одесского художественного музея. Недавно подал документы в министерство по реставрационным работам,
– рассказал Ткаченко.
Также министр рассказал, что Александр Ройтбурд с восторгом рассказывал ему при встрече о выставке современного искусства, которая скоро должна состояться в музее. Однако художник не дожил до дня ее открытия.
Теперь, по словам Ткаченко, министерство должно воплотить в жизнь большую мечту художника – создать в Одессе музей современного искусства, чтобы увековечить память Ройтбурда.
Министр также выразил соболезнования родным и друзьям художника.
Смерть Александра Ройтбурда: главное
- 8 августа 2021 года на 60-м году жизни скончался директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Причиной смерти стала продолжительная болезнь художника.
- В своем последнем интервью Ройтбурд рассказал, что плохо спит и ходит. На фото было заметно, что он истощен и похудел.
- По неподтвержденной информации, причиной смерти художника могла стать онкология, однако родственники Ройтбурда отказались это комментировать.
- На смерть Александра Ройтбурда отреагировали украинские культурные и политические деятели. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что художник навсегда останется в наших сердцах, а его смерть стала большой потерей для украинского искусства.