Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что идею Александра Ройтбурда должны воплотить в жизнь.

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Ройтбурд не терял оптимизма

Александр Ткаченко рассказал, что недавно он бывал в Одесском художественном музее, который возглавлял художник. По словам министра, художник, несмотря на болезнь, не терял оптимизма и чувства юмора. Также он не прекращал работать на благо музея.

В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развития и реставрации Одесского художественного музея. Недавно подал документы в министерство по реставрационным работам,

– рассказал Ткаченко.

Также министр рассказал, что Александр Ройтбурд с восторгом рассказывал ему при встрече о выставке современного искусства, которая скоро должна состояться в музее. Однако художник не дожил до дня ее открытия.

Теперь, по словам Ткаченко, министерство должно воплотить в жизнь большую мечту художника – создать в Одессе музей современного искусства, чтобы увековечить память Ройтбурда.

Министр также выразил соболезнования родным и друзьям художника.

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