В Минкульте назвали праздники, выходные из-за которых не будут переносить на будние дни

Александр Ткаченко заявил, что в сентябре шло активное обсуждение относительно возможного прекращения переносов выходных на будний день, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Однако, по его словам, это будет касаться лишь двух дат.

Глава Минкульта отметил, что речь идет о 8 Марта и 1 мая. Он пояснил, планируется, если эти праздники придутся на субботу или воскресенье, то на ближайшие будние дни выходные переноситься не будут.

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Это комплексный вопрос относительно всех праздников и официальных, и неофициальных. Среди них было обсуждение того, что всего два праздника, речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных. Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было следующего дня выходного,

– сказал министр.

Не будет касаться традиционных праздников

В то же время Александр Ткаченко указал, что это не касается других традиционных и официальных праздников.

"Все другие традиционные праздники: Новый Год, Рождество, Пасха, Троица – остается так как и было, то есть выходные будут переноситься на будние дни", – подчеркнул министр культуры и информационной политики.

В заключение он добавил, что официально финального документа по поводу этого вопроса пока нет.

Официальные выходные в декабре-2021: кратко

В 2021 году Рождество верующие западного обряда будут праздновать 25 декабря, которое выпало на субботу. Поэтому согласно законодательству, выходной переносится на ближайший рабочий день – на 27 декабря.

Новый год украинцы будут встречать с 31 декабря на 1 января. Предпраздничный день выпал на пятницу, рекомендуется уменьшить на один рабочий час. Тем не менее, это будет решаться индивидуально.

Государственные выходные в декабре 2021 / Фото 24 канал