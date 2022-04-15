В Минкульте уже призвали украинцев соблюдать правила безопасности на Пасху
15 апреля 2022 , 16:33Читати новину українською
Источник:Минкульт
Власти призывают соблюдать ограничения военного положения во время празднования Пасхи. В частности, правил комендантского часа в вашем регионе.
В этом году христиане западного обряда Пасху будут праздновать 17 апреля, а восточного – 24 апреля.
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Каждый год этот праздник напоминает нам о победе жизни над смертью, правде над беззаконием и любви над ненавистью.
Пусть светлая радость Пасхи только укрепляет наши веру, надежду и любовь,
– добавили в Минкульте.
Однако просят не нарушать комендантский час. Расписание трансляции служб для христиан западного обряда доступно на изображении.
Расписание богослужений / Инфографика Минкульта
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