Трендовые видео для TikTok: харьковские школьники и пес Патрон провели урок по минной опасности

Ученики Мерефянского лицея, которые победили в конкурсе от ГСЧС и ЮНИСЕФ, провели занятия по минной безопасности в своей школе. Они создали социальный ролик, в котором объяснили, как обращаться с опасными предметами, а теперь делятся этими знаниями во время урока. К занятию присоединился и пес Патрон.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что дети получили первое место в конце года на конкурсе "Движимба 2.0". В своем видео для TikTok они доступно объяснили сверстникам и взрослым правила минной безопасности.

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На занятия в качестве сюрприза пришел пес Патрон со своим владельцем, которые временно находились на Харьковщине.

Пес Патрон в гостях

Дети могли сфотографироваться с четвероногим героем / 24 Канал

Дети получили возможность сфотографироваться с известным четвероногим героем и узнать важную информацию о минной безопасности.

Сегодня команда победителей провела урок для самых маленьких учеников. То, что они делают вместе, действительно вдохновляет. Дети, от шестилетних малышей до девятиклассников, восприняли это с восторгом и хотят продолжать,

– отметила журналистка из Харькова.

Начальник части пиротехнических работ ГСЧС в Черниговской области Михаил Ильев объяснил, что целью урока было донести до детей информацию об опасных предметах, которые они могут встретить. Среди таких опасностей – мино-ловушки, противопехотные и противотанковые мины, остатки артиллерийских боеприпасов или ракет.

Мы подчеркиваем, что к таким предметам нельзя подходить, трогать их – нужно вызвать службы по номеру 101. Это все делается, чтобы уменьшить количество минно-взрывных травм среди гражданского населения,

– добавил владелец пса Патрона.

В школе детям провели занятия по минной безопасности вместе с Патроном / 24 Канал

Дети готовились к конкурсу в течение двух месяцев. Каждую субботу они собирались, много раз переснимали видео, искали новые идеи и отслеживали тренды в социальных сетях.

Тщательная подготовка в выходные

"Наша цель была создать трендовое видео, которое попало бы в рекомендации. Сначала мы исследовали тренды в TikTok, чтобы подать информацию интересно. Также использовали сайты ГСЧС и прислушивались к советам старших", – поделился ученик 9 класса Александр Грау.

Учительница Евгения Ашуева отметила, что информация через TikTok и современные соцсети становится более доступной и понятной для детей, чем обычные школьные лекции.

Важную информацию, которая может сохранить жизнь, рассказывали самым маленьким школьникам / 24 Канал

На конкурс были поданы работы 608 команд. В каждой команде участвовало по 10 школьников. Даже те, кто учится дистанционно и не может регулярно посещать занятия в классах, находят возможности приобщиться к такой важной работе.

"Если умножить на 608 команд, можно понять, насколько масштабным и интересным является этот проект для украинских учебных заведений", – подытожила журналистка из Харькова.