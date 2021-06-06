Миннеаполис охватили беспорядки – снова после убийства афроамериканца копами

В Миннеаполисе в США уже две ночи подряд происходят массовые протесты. При этом участники прибегают к насильственным действиям.

Зафиксированы факты порчи зданий, а также неизвестные жгли мусорные баки и грабили магазины. А началось все после очередного убийства в городе афроамериканца полицией.

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Массовые беспорядки в Миннеаполисе

Что происходит

В субботу, 5 июня, в США в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) вновь вспыхнули протесты – а все из-за очередного убийства афроамериканца.

Протесты продолжаются уже двое суток, и переросли в насильственное противостояние с полицией.

Люди жгут мусорные баки, а полицейские в спецобмундировании пытаются обеспечить порядок на улицах.

Полиция говорит, что некоторые участники беспорядков портят здания и грабят магазины. Задержать пришлось уже 9 человек.



Полиция в Миннеаполисе пытается гарантировать спокойствие на улицах / Фото АР

В чем причина

За несколько дней до того, 3 июня, пара полицейских застрелили в городе 32-летнего афроамериканца – Уинстона Буги Смита-младшего. Мужчина просто находился в припаркованном автомобиле.

И только на следующий день власти объяснили, что он находился в розыске за нарушение, связанное с незаконным ношением оружия.

Более того, Смит якобы начал стрелять в оперативную группу полиции.

Семья и друзья погибшего говорят, что у него осталось 3 детей. Также они требуют прозрачности расследования, и просят помощи у всех, у кого может быть видеозапись инцидента. Ведь копы такой пока не показали.



Полиция застрелила афроамериканца, который якобы открыл по них огонь / Фото АР

25 мая 2020 так же в Миннеаполисе из-за жестоких действий копа при задержании погибС тех пор в США и других странах активизировалось антирасистское движение Black Lives Matter. В марте 2021 Палата представителей приняла законопроект имени Флойда – о реформе полиции.

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