Минобороны Армении заявило о еще одном погибшем на границе с Азербайджаном

На восточном направлении границы Армении и Азербайджана 11 января произошла стрельба. Появилась информация о еще одном погибшем в результате инцидента.

Соответствующее сообщение обнародовали в среду, 12 января, на сайте министерства обороны Армении.

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В полночь обнаружили тело армянского военнослужащего, рядового Ваана Бабаяна (2003 года рождения) со смертельным огнестрельным ранением,

– отметили в ведомстве.

В то же время там сообщили, что двое бойцов, которые пострадали в результате стрельбы на армяно-азербайджанской границе, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

К слову, в министерстве обороны Армении 11 января сообщили о смерти еще двух своих военных.

Конфликт Армении и Азербайджана

На границе обеих стран 15 ноября началась стрельба – стороны обвинили друг друга.

В Армении 16 ноября проинформировали общественность, что 12 военных попали в плен.

И только в ночь на 17 ноября Азербайджан и Армения договорились прекратить обстрелы. Также лидеры стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились встретиться в Брюсселе.

На границе Армении и Азербайджана новое обострение: смотрите видео

В Баку рассказали о том, что около 15:15 часов 11 января выстрелом из Армении был убит контрактник Аяз Назаров. Он погиб во время атаки на границе.