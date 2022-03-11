В минобороны Беларуси утверждают, что по ним никто не ударял ракетами
Утром Россия устроила очередную провокацию. Вражеские самолеты с территории Украины обстреляли белорусское село Копани. Однако минобороны Беларуси опровергает эту информацию.
По информации Командования Воздушных сил ВСУ, обстрел произошел около 14:30. Украинские пограничники зафиксировали действия вражеских самолетов, сообщает 24 канал.
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В Беларуси заявили, что их никто не обстреливал
Украинские пограничники в 14: 30 сообщили, что российские самолеты зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городище и Тумени. После этого они нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани. Такие действия были сознательной провокацией России, которая терпит полный провал в Украине. Поэтому враги хотят втянуть в войну еще и белорусов.
Однако в Минобороны Беларуси решили не подтверждать этой информации. Там заявили, что это "провокация" от Украины. Мол, ВСУ пытаются расшатать белорусское общество. Однако на написание этого заявления понадобилось более 4 часов. Вероятно, белорусской правительственной верхушке не понравилась слаженная и быстрая работа украинских защитников, которые сразу же заметили очередную вражескую провокацию.
В свою очередь, жительница села Копани в комментарии "Еврорадио" подтвердила, что обстрел был.
Взорвалось! И так, что стекла в окнах людей треснули. Это было как землетрясение. У нас были лишь "черточки" – как самолет летит и выпускает дым. Такие были "черточки". Высоко-высоко, но самолетов не было видно. Было это где-то 3 раза. Взрывы были где-то в Бухличах и Воронях,
– отметила очевидица.
По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, после первого раунда переговоров в Москве президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделали по одному звонку. Не исключено, что они могли отдать такие распоряжения:
- Путин – осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГКУ со стороны Украины белорусской территории;
- Лукашенко – готовить вторжение ВС РБ в Украину.
По предварительным данным, белорусские войска могут привлечь к вторжению в Украину уже 11 марта в 21.00.
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