Пришло время, – министр обороны Франции о силах неядерного сдерживания России в Украине

Об этом пишет TF1. Лекорню также положительно оценил некоторые пункты плана президента Украины, назвав их "интересными".

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"Пришло время заняться вопросом обычного сдерживания, которое поможет помешать новой российской агрессии", – отметил Лекорню.

Французский министр считает, что этот шаг является частью "политического пути", который потребует длительной поддержки Украины.

План победы Зеленского - это начало политической ответственности, которую мы должны взять на себя, помогая Украине в долгосрочной перспективе,

– сказал Лекорню.

Он отметил важность обеспечения сдерживания как средства противодействия возможным будущим угрозам со стороны России.

Этот вопрос заслуживает детального изучения,

– добавил он, подчеркивая, что со стороны Киева в последнее время наблюдается "разворот к военно-политической риторике".

По мнению министра, Украина демонстрирует готовность к политическим действиям, хотя "когда-то она снова будет говорить с Россией".

Одним из ключевых моментов плана Зеленского является возвращение всех территорий, захваченных Россией.

"Сложность момента заключается в необходимости принять новый баланс сил", – подытожил Лекорню.