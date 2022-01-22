В Минобороны Германии отреагировали на слова главы ВМС о "потерянном Крыме"

Скандал с высказываниями главы ВСМ Германии Кая-Ахима Шенбаха набирает обороты. Вице-адмирала вызывают в Минобороны страны, чтобы тот объяснил свои слова о "потерянном Крыме".

В Минобороны Германии подчеркнули, что высказывания главы ВМС никак не совпадают с официальной позицией Берлина по оккупации Крыма. Поэтому Шенбаха вызывают на разговор.

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Шенбах будет отчитываться перед генинспектором

Вице-премьер Кай-Ахим Шенбах будет отчитываться в Минобороны Германии перед генеральным инспектором вооруженных сил страны. Там он и объяснит свои высказывания относительно оккупированного украинского полуострова.

В Минобороны заявили, что позиция Шенбаха не соответствует той, которая есть у официального Берлина.

Заявления о содержании и выборе слов никоим образом не соответствуют позиции федерального Министерства обороны,

– заявил представитель Минобороны Германии.

Однако в Минобороны пока не уточняют, когда Шенбах будет отчитываться перед гениспектором.

Скандал с высказыванием руководителя немецких ВМС: главное

Во время конференции в Индийском оборонном институте командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина якобы "навсегда потеряла Крым".

По мнению Шенбаха, Путин хочет расколоть Евросоюз, чтобы "его уважали".

В украинском МИД резко отреагировали на слова немецкого вице-премьера. Официальный Киев требует объяснений от немецкого правительства.

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