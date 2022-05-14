Алексей Резников отметил, что в начале войны украинскому войску очень помогли волонтеры. В то же время, теперь Минобороны готовится обеспечивать 1 миллион военных.

Правительство работает, чтобы обеспечить стабильность поставок

Мощная эскалация спровоцировала взрывной рост оборонных нужд. Украина не была полностью к такому готова.

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Министр обороны отметил, что ни одна страна мира, с такой большой общей границей с агрессором, не была бы полностью готова к нуждам обороны. Благодаря волонтерам удалось закрыть острые вопросы в начале войны.

В итоге были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства необходимого. Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 миллиона людей, которые будут преодолевать врага,

– отметил Резников.

Минобороны каждый день увеличивает объемы поставок. Так, в феврале количество бронежилетов, которые предоставляло ведомство, составило 50%, а сегодня – 57%.

Кроме того, правительство хочет стимулировать украинских производителей. Поэтому у них сделали заказы на бронежилеты, шлемы, одежду и обувь вплоть до конца года. Также Минобороны активно ищет международную техническую помощь.

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Сейчас мы уже говорим с партнерами не только об импорте, а о ремонте нашей техники, построении совместных производственных цепей.

– рассказал министр.

Резников подчеркнул, что приоритет Минобороны – обеспечить стабильность и ритмичность поставок. Так, каждый день в резерве должны быть средства защиты на не менее 2 бригад.

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