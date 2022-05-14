Уряд працює, щоб забезпечити стабільність постачання

Потужна ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб. Україна не була повністю до такого готова.

До теми Входимо у нову довготривалу фазу війни, – Резніков про те, що пережила Україна

Міністр оборони зазначив, що жодна країна світу, з таким великим спільним кордоном з агресором, не була б повністю готовою до потреб оборони. Завдяки волонтерам вдалося закрити гострі питання на початку війни.

У підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 мільйона людей, які долатимуть ворога,

– зазначив Резніков.

Міноборони кожного дня нарощує обсяги постачання. Так, у лютому кількість бронежилетів, які надавало відомство, становила 50%, а сьогодні – 57%.

Крім того, уряд хоче стимулювати українських виробників. Тому у них зробили замовлення на бронежилети, шоломи, одяг та взуття аж до кінця року. Також Міноборони активно шукає міжнародну технічну допомогу.

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Зараз ми вже говоримо з партнерами не тільки про імпорт, а про ремонт нашої техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів,

– розповів міністр.

Резніков підкреслив, що пріоритет Міноборони – забезпечити стабільність і ритмічність постачання. Так, кожного дня в резерві мають бути засоби захисту щонайменше на 2 бригади.

Зверніть увагу! Резніков повідомив, що Україна увійшла в нову фазу війни. Це трапилося після того, як до 9 травня Росія зазнала стратегічної поразки. За словами урядовця, нова фаза – буде довготривалою. На українців чекають надзвичайно важкі тижні. Скільки їх буде – ніхто наразі не знає. Однак відомо, що оборону українці триматимуть власними силами, адже західне озброєння надійде не так швидко.

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