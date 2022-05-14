Уряд працює, щоб забезпечити стабільність постачання
Потужна ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб. Україна не була повністю до такого готова.
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Міністр оборони зазначив, що жодна країна світу, з таким великим спільним кордоном з агресором, не була б повністю готовою до потреб оборони. Завдяки волонтерам вдалося закрити гострі питання на початку війни.
У підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 мільйона людей, які долатимуть ворога,
– зазначив Резніков.
Міноборони кожного дня нарощує обсяги постачання. Так, у лютому кількість бронежилетів, які надавало відомство, становила 50%, а сьогодні – 57%.
Крім того, уряд хоче стимулювати українських виробників. Тому у них зробили замовлення на бронежилети, шоломи, одяг та взуття аж до кінця року. Також Міноборони активно шукає міжнародну технічну допомогу.
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Зараз ми вже говоримо з партнерами не тільки про імпорт, а про ремонт нашої техніки, побудову спільних виробничих ланцюгів,
– розповів міністр.
Резніков підкреслив, що пріоритет Міноборони – забезпечити стабільність і ритмічність постачання. Так, кожного дня в резерві мають бути засоби захисту щонайменше на 2 бригади.
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