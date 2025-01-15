Бумажной волокиты станет меньше: в Минобороны пообещали решать проблему списания FPV-дронов

Минобороны Украины стремится минимизировать бюрократию в военной сфере. В частности, в ведомстве хотят разработать решение по оптимизации процесса списания FPV-дронов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко в Facebook. Она обязалась найти решение этой проблемы в течение одного месяца.

Смотрите также FPV-дроны против танка "Прорыв": насколько хорошо БпЛА пробивают российскую броню

Что пообещали в Минобороны

Черногоренко поделилась фото, которое получила от одного из военных. На нем можно увидеть количество бумаг, которое необходимо для списания 50 FPV-дронов.

Как выглядит списание 50 FPV-дронов / Фото Екатерины Черногоренко

Бумажная катастрофа. Я беру здесь публичное обязательство в течение 1 месяца предложить, как это решить,

– заявилась Черногоренко.

Кроме этого, Черногоренко призвала военных поделиться в комментариях поделиться, какие аспекты бюрократической волокиты больше всего мешают в их работе. Вероятно, самые популярные запросы будут также решены в ближайшем будущем.

Напомним, что ранее Черногоренко сообщила, что в 2025 году в Украине заработает электронная ВВК. Известно, что она будет интегрирована с системой здравоохранения.