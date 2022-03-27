В Минобороны напомнили и объяснили о правах и льготах для мобилизованных

Продолжается тридцать второй день полномасштабной войны с Россией. Мобилизированные украинцы могут использовать права и льготы военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили 27 марта в Министерстве обороны. Права защитников обеспечивают законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".

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Для военных предусмотрено материальное и денежное довольствие. Они во время военного положения должны получать дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен, а за непосредственное участие в боевых действиях – 100 тысяч гривен в месяц.

Семьям, где погибли воины, выплачивают единовременную денежную помощь – 15 миллионов гривен.

Что еще могут получить защитники

Также мобилизованные могут получить статус участника боевых действий. Для них предусмотрели следующие отпуска:

до 10 дней по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья – по болезни или для лечения после ранения.

Кроме этого, мобилизованные имеют следующие права:

медицинская помощь в военных госпиталях;

сохранение места работы, должности и среднего заработка на прежнем месте работы;

не уплачивать единый социальный взнос;

непрекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности;

зачисление времени службы в страховой стаж, стаж работы, стаж государственной службы;

выплату военной пенсии на время службы;

освобождение от начисления штрафных санкций по кредиту.

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