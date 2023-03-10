Ничего не изменилось: в Минобороны назвали стратегические цели России в войне

После более чем года полномасштабной войны цели россиян остаются неизменными. Враг все еще стремится полностью захватить наше государство.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Вместе с тем, Россия стремится уничтожить наше государство.

Обратите внимание Украинские защитники уничтожили флот окупантов вместе с диверсантами на Днепре, - ОК "Юг"

Россия сосредоточила свои усилия на Востоке

Несмотря на планы захватить всю страну, сейчас, как заметила Маляр, враг сосредоточил свои силы на Востоке. Оккупанты пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако в течение нескольких месяцев это не удается.

На сегодняшний день основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины и пытается выполнить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, уже несколько месяцев им это не удается.

– отметила Маляр.

Ситуация на Востоке: главное

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 10 марта россияне сосредоточивают свои усилия для наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Горячими точками на линии фронта остаются Бахмут, Угледар, районы Кременной, Авдеевки и уничтоженной врагом Марьинки.

Только за сутки 9 марта украинские воины отразили 102 вражеских атаки на разных направлениях фронта.

Враг постоянно меняет установленные даты для полного выхода на границы Донецкой и Луганской областей. Правда, еще в июле 2022 года в Москве отчитались о якобы полном контроле над Луганской областью, поэтому сейчас противник дает задачу по захвату Донбасса. Целями окупантов остаются выход на Славянск и Краматорск с последующим выходом на административные границы области.

Предыдущий "дедлайн" на захват Донбасса у россиян закончился 1 марта.