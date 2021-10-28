В Минобороны обещают нормировать права иностранцев, которые хотят служить в ВСУ

Кабмин на заседании утвердил проект указа президента о внесении изменений в военную службу в ВСУ иностранцев и лиц без гражданства. Министр обороны рассказал, что эти лица смогут продлевать контракт от 1 до 10 лет.

Речь идет об особом периоде. Андрей Таран рассказал, какие именно изменения предполагает утвержденный проект указа президента.

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В Минобороны объяснили, как смогут служить в ВСУ иностранцы и лица без гражданства

Утвержденный проект указа предлагает внести в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства следующие изменения:

возможность во время особенного периода продлевать контракт от 1 до 10 лет;

тем иностранцам и лицам без гражданства, вступившим на военную службу, не имея при этом воинских званий присваивается первоначальное воинское звание "рекрут";

дальнейшие звания могут присваивать до "мастер-сержанта" и "главного мастер-сержанта".

Очередное воинское звание могут присвоить:

досрочно в порядке поощрения, однако раз в весь срок воинской службы раньше окончания половины установленного срока выслуги в предыдущем воинском звании;

при условии прохождения воинской службы в должности, согласно которой воинское звание отвечает очередному воинскому званию или выше.

Более того, изменения предусматривают присвоение воинского звания посмертно военнослужащим, защищавшим Украину, независимо от занимаемых должностей и срока выслуги в воинском звании.

Теперь ожидаем поддержки изменений президентом. Вопрос прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства важен и позволяет значительно повысить социальные гарантии в Вооруженных Силах Украины,

– заявил министр обороны.

Он пояснил, что после введения в действие изменений "указ унормирует права иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, однако желающих служить в ВСУ".

Что известно о служении в ВСУ иностранцев и лиц без гражданства