Статус "в розыске" в Резерв+: в Минобороны объяснили, что это значит для военнообязанного

У некоторых пользователей приложения Резерв+ отображается статус "в розыске". Тут могут быть разные причины.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, отметив, что такой статус действительно может отображаться в приложении. Иногда это может произойти из-за ошибки.

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Почему отображается статус "в розыске"

Как отметил Лазуткин, если военнообязанному высветился такой статус, то, возможно, он нарушил правила воинского учета. Но это может быть обычная ошибка. Иногда такое случается.

Если этот статус не меняется после обновления данных, то, возможно, человек нарушил правила воинского учета. Также могла быть допущена ошибка при переносе бумажных карточек в реестр "Оберег",

– сказал Лазуткин.

В таком случае сначала стоит связаться с ТЦК и СП, чтобы согласовать, почему так произошло. Или же можно напрямую появиться в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине: коротко